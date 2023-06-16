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Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в НАТО

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщается в Twitter сейма.

По информации польских СМИ, за проголосовали 443 депутата, против — двое, семь воздержались.

15 июня депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к членам НАТО принять Украину в альянс.

В резолюции, принятой 425 голосами против 38 при 42 воздержавшихся, члены Европарламента выразили надежду, что «процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее».

Ранее стало известно, что сенат Польши единогласно принял резолюцию за ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО.

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