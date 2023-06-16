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Франция призвала принять Швецию в НАТО до саммита блока

Глава МИД Франции Колонна выступила за завершение процесса вступления Швеции в НАТО к июлю

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Global Look Press

Глава МИД Франции Катрин Колонна и ее шведский коллега Тобиас Билльстрем провели переговоры, передает ТАСС. По информации агентства, стороны обсудили ряд вопросов, в частности, стремление королевства в Североатлантический альянс.

«Министр иностранных дел Франции подтвердила полную поддержку Парижем вступления Швеции в НАТО <…> [Колонна] выразила пожелание, чтобы этот процесс был завершен до саммита альянса в Вильнюсе 11 — 12 июля», — заявили в пресс-службе МИД Франции по итогам переговоров Колонны и Билльстрема.

Во французском ведомстве также отметили, что Париж считает подключение Стокгольма к НАТО позитивным шагом для всего региона. В МИД Франции подчеркнули, что речь идет о безопасности и стабильности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантий присоединения Швеции к альянсу на саммите блока в Вильнюсе нет. Однако, по его словам, Стокгольм уже выполнил все требования Турции, которая блокирует его вступление в блок.

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