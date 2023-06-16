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Путин заявил, что всем придется считаться с интересами России

Путин: Россия будет делать все для защиты интересов страны и ее граждан

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Российская Федерация будет и дальше действовать в собственных интересах и в интересах своих граждан. Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам РФ и народа России», — сказал глава государства.

По его словам, всем придется считаться с этим.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление российского президента на ПМЭФ услышат на Западе.

Ранее Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами рассказал им о новой концепции внешней политики России.

Глава государства выразил надежду на то, что партнеры будут придерживаться в отношениях с РФ принципов равноправия и взаимного учета интересов. Он указал, что именно такие подходы заложены в новой концепции.

Путин также заявил, что в документе сформулированы системы взглядов на интересы России в сложном и активно меняющемся мире, прописаны основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии.

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