Путин заявил, что всем придется считаться с интересами России

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Российская Федерация будет и дальше действовать в собственных интересах и в интересах своих граждан. Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам РФ и народа России», — сказал глава государства.

По его словам, всем придется считаться с этим.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление российского президента на ПМЭФ услышат на Западе.

Ранее Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами рассказал им о новой концепции внешней политики России.

Глава государства выразил надежду на то, что партнеры будут придерживаться в отношениях с РФ принципов равноправия и взаимного учета интересов. Он указал, что именно такие подходы заложены в новой концепции.

Путин также заявил, что в документе сформулированы системы взглядов на интересы России в сложном и активно меняющемся мире, прописаны основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии.