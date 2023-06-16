Зеленский выступил против повторения минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет «открывать второй том» минских соглашений с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

«Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет новых минских соглашений.

«Мы уже прошли Минск, мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну», — заявил он.

Также Зеленский выступил за укрепление отношений между Киевом и африканскими странами во время визита лидером ряда государств-континента в украинскую столицу. По его словам, для этих целей он хотел бы провести саммит Украина-Африка.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев для обсуждения с Зеленским африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине. После посещения украинской столицы ожидается его визит в Россию.