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Зеленский сделал предложение мирной делегации Африки в Киеве

Зеленский заявил африканским лидерам в Киеве, что хочет собрать саммит «Украина-Африка»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за укрепление отношений между Киевом и африканскими странами во время визита лидеров ряда государств континента в украинскую столицу, передает Reuters. По его словам, для этих целей он хотел бы провести саммит Украина-Африка.

«Я очень хотел, я сегодня говорил об этом снова, провести саммит «Украина-Африка». Я действительно считаю, что африканские страны должны знать, мы должны прямо общаться», — отметил Зеленский.

По информации Reuters, заявление Зеленского идет в рамках попытки Украины наладить отношения со странами Глобального Юга, тем самым бросив вызов российскому влиянию в регионе. Агентство подчеркивает, что Россия этим летом собирается провести уже второй саммит с государствами Африки.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев для обсуждения с Зеленским африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Как ожидается, после посещения украинской столицы политик отправится в Россию.

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