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Посла Австралии вызвали в МИД РФ из-за расторжения договора аренды участка для посольства

Посла Австралии в России Грэйма Михана вызвали в МИД РФ.

Отмечается, что причиной этого стало расторжение правительством Австралии договора аренды участка, где строится новый комплекс посольства РФ в Канберре, это рассматривается как политизированный и недружественный шаг, который нанесет ущерб отношениям стран.

Сейчас они находятся на низшей точке за всю историю, подчеркнули в МИД.

«Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры», – сказано в сообщении, которое цитирует «Москва 24».

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