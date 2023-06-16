Слуцкий оценил эффект от размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Тактическое ядерное оружие России позволит защитить Белоруссию от западных нападок, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС. По его словам, данный шаг позитивно скажется на «запасе прочности» Минска.

«Ядерное оружие в Белоруссии укрепит Белоруссию против возможных нападок, связанных с борьбой Запада с законно избранным президентом Белоруссии. Это укрепление и национальной безопасности братской нам страны, укрепление стратегического запаса прочности», — пояснил Слуцкий.

Он также добавил, что жители России гордятся своими взаимоотношениями с белорусами. Слуцкий подчеркнул, что россияне используют слово «братушки», когда говорят о жителях Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика получила от России ракеты и бомбы втрое мощнее, чем примененные США во время атаки на японские города Хиросима и Нагасаки.