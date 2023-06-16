Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слуцкий оценил эффект от размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что ядерное оружие РФ укрепит нацбезопасность Белоруссии

close
100%
Пресс-служба филиала ПАО«ИЛ-Авиастар»

Тактическое ядерное оружие России позволит защитить Белоруссию от западных нападок, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС. По его словам, данный шаг позитивно скажется на «запасе прочности» Минска.

«Ядерное оружие в Белоруссии укрепит Белоруссию против возможных нападок, связанных с борьбой Запада с законно избранным президентом Белоруссии. Это укрепление и национальной безопасности братской нам страны, укрепление стратегического запаса прочности», — пояснил Слуцкий.

Он также добавил, что жители России гордятся своими взаимоотношениями с белорусами. Слуцкий подчеркнул, что россияне используют слово «братушки», когда говорят о жителях Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика получила от России ракеты и бомбы втрое мощнее, чем примененные США во время атаки на японские города Хиросима и Нагасаки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях