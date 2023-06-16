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СМИ узнали, что Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию

France24: Макрон просил принца Мухаммеда бен Салмана повлиять на Россию по Украине

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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом попросил использовать его влияние на Москву в вопросе украинского конфликта. Об этом сообщает France24.

Отмечается, что Макрон напомнил принцу, «насколько важен вопрос Украины» для всего мира, подчеркнув, что Саудовская Аравия может «использовать свое влияние, в том числе, на Россию» для урегулирования конфликта.

Также лидеры в Елисейском дворце обсудили другие международные вопросы, включая Иран, Сирию и кризис в Ливане, а также «перспективы двусторонних отношений».

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что не исключает возможности новых телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Французский лидер напомнил, что с начала украинского конфликта он неоднократно разговаривал с Путиным.

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