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В Госдепе США отреагировали на заявление Путина о российском ядерном оружии

Госсекретарь Блинкен: США не видят признаков готовности России использовать ядерное оружие

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что Российская Федерация готова использовать свое ядерное оружие, передает ТАСС.

Так он прокомментировал размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ.

Блинкен также заявил об отсутствии у США причин повышать готовность собственных ядерных сил. Вместе с тем он указал, что в Вашингтоне будут и дальше «очень внимательно следить за ситуацией».

16 июня президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что первые ядерные заряды России доставлены в Белоруссию.

Он отметил, что работа по размещению тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии будет завершена до конца года.

Также Путин заявил на ПМЭФ, что у России есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит Путина в угол.

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