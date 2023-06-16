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Зеленский не понял решения африканских лидеров поехать в РФ для урегулирования

Президент Украины Зеленский не понял решения африканских стран посетить РФ для переговоров

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил непонимание из-за решения лидеров африканских стран посетить Россию в рамках их усилий по урегулированию украинского конфликта. Его слова приводит Reuters.

«Это их решение, насколько оно логично, я не очень понимаю», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами африканских стран.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, призвал обе стороны конфликта пойти на деэскалацию, подчеркивая, что мир должен быть достигнут дипломатическими средствами. Также он заявил о необходимости прислушиваться к позициям как России, так и Украины для урегулирования.

16 июня лидер ЮАР прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. Вместе с ним на Украину прибыли лидеры Египта, Республики Конго, Сенегала, Замбии, Уганды и Коморских островов.

На следующий день, как ожидается, они посетят Россию, где встретятся с российским президентом Владимиром Путиным.

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