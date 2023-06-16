Лавров рассказал о выстраивании Россией гарантий безопасности с Западом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация должна сама гарантировать свою безопасность, не опираясь на обещания Запада. Соответствующее заявление он сделал в интервью RT.

По словам министра, против России была развязана «геополитическая война».

«Убирают конкурентов», — продолжил он.

Дипломат указал, что именно так Москва рассматриваем эту ситуацию. Он считает, что «развязка этой ситуации может быть исключительно с учетом того, что это геополитический конфликт», что это «провальная» попытка Запада «через агонию эпохи, когда он доминировал, постараться удержать свое гегемонистское положение».

«Говоря в более крупном геополитическом плане, это будет означать необходимость решить проблему гарантий безопасности», — сказал Лавров.

По его словам, РФ не будет готова выстраивать эти гарантии, «опираясь на обещания очередные и даже на какие-то документы», которые может предложить Запад.

«Мы должны сами свою безопасность гарантировать», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что будущая архитектура безопасности на европейской территории должна включать гарантии для России.