Лавров рассказал о выстраивании Россией гарантий безопасности с Западом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация должна сама гарантировать свою безопасность, не опираясь на обещания Запада. Соответствующее заявление он сделал в интервью RT.
По словам министра, против России была развязана «геополитическая война».
«Убирают конкурентов», — продолжил он.
Дипломат указал, что именно так Москва рассматриваем эту ситуацию. Он считает, что «развязка этой ситуации может быть исключительно с учетом того, что это геополитический конфликт», что это «провальная» попытка Запада «через агонию эпохи, когда он доминировал, постараться удержать свое гегемонистское положение».
«Говоря в более крупном геополитическом плане, это будет означать необходимость решить проблему гарантий безопасности», — сказал Лавров.
По его словам, РФ не будет готова выстраивать эти гарантии, «опираясь на обещания очередные и даже на какие-то документы», которые может предложить Запад.
«Мы должны сами свою безопасность гарантировать», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что будущая архитектура безопасности на европейской территории должна включать гарантии для России.