Посла Австралии вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало посла Австралии в РФ Грейма Михана, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс российского посольства. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что послу заявлен «решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Россия задействует необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры.

14 июня австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре.

Ранее Управление по делам федеральной столицы уже пыталось отобрать у российского посольства этот участок, но суд признал намерения чиновников незаконными. Поэтому в дело был вынужден лично вмешаться премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Австралия усердно продолжает русофобскую истерию. По его словам, Канберра пытается «быть отличником» среди западных союзников.