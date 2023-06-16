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В Кремле уверены, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе

Песков выразил уверенность, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе

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Сергей Бобылев/ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) услышат на Западе, передает РИА Новости.

«Услышат. Мне не кажется, а я уверен», — сказал Песков журналистам в кулуарах форума.

Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что изменения в мире во всех его сферах носят «необратимый», «кардинальный» и «глубинный» характер.

Как указал он, это является важным. По словам главы государства, в этих условиях нужно «двигаться только вперед».

ПМЭФ является крупнейшим экономическим форумом в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы форума звучит следующим образом: «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

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