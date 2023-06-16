В Кремле уверены, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) услышат на Западе, передает РИА Новости.

«Услышат. Мне не кажется, а я уверен», — сказал Песков журналистам в кулуарах форума.

Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что изменения в мире во всех его сферах носят «необратимый», «кардинальный» и «глубинный» характер.

Как указал он, это является важным. По словам главы государства, в этих условиях нужно «двигаться только вперед».

ПМЭФ является крупнейшим экономическим форумом в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы форума звучит следующим образом: «Суверенное развитие — основа справедливого мира».