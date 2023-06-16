Лавров предупредил о военно-техническом ответе РФ на поставку Украине F-16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможные поставки истребителей F-16 странами Запада Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия в рамках группы экспертов «ядерной пятерки» выразила серьезный демарш США в связи с планами поставить Украине истребители F-16», — сказал он.

Он отметил, что российские системы, которые будут наблюдать за данными самолетами, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет ядерное оружие.

Также Лавров подчеркнул, что если российская сторона увидит, что самолеты F-16 летят над Украиной и создают угрозу России, то ответ будет военно-техническим.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на Украине в случае поставок будут гореть американские истребители F-16, так же как горят немецкие танки Leopard. Также Путин сказал, что в РФ «посмотрят, как и где поражать» поставляемые Киеву самолеты, если их будут размещать на базах за границами Украины.

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что контактная группа по Украине под руководством США обсудит подготовку украинских пилотов для истребителей F-16.