Путин заявил, что у Запада пока не получается одолеть Россию

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посоветовал Западу «пойти по другому пути» и отметил, что недружественным странам пока что не удается одолеть Россию.

«Лучше бы... искали мирные средства разрешения спора. Но пока до этого не дошло, мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Ну, флаг им в руки. Посмотрим, как это у них получится. Пока не получается и вряд ли получится», — заявил глава российского государства в ходе своего выступления.

Также он напомнил о том, что РФ к настоящему моменту уничтожила порядка 30% бронированной техники, поставленной Украине западными союзниками.

Ранее Путин назвал условия возможного применения ядерного оружия.

Также Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у всех стран НАТО. Вместе с тем российский лидер заявил об отсутствии у России необходимости подобное оружие применять.