Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что у Запада пока не получается одолеть Россию

Путин сообщил, что уничтожение поставленной Западом Украине бронетехники продолжится

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посоветовал Западу «пойти по другому пути» и отметил, что недружественным странам пока что не удается одолеть Россию.

«Лучше бы... искали мирные средства разрешения спора. Но пока до этого не дошло, мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Ну, флаг им в руки. Посмотрим, как это у них получится. Пока не получается и вряд ли получится», — заявил глава российского государства в ходе своего выступления.

Также он напомнил о том, что РФ к настоящему моменту уничтожила порядка 30% бронированной техники, поставленной Украине западными союзниками.

Ранее Путин назвал условия возможного применения ядерного оружия.

Также Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у всех стран НАТО. Вместе с тем российский лидер заявил об отсутствии у России необходимости подобное оружие применять.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях