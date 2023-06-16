Путин фразой «хрен им» ответил на требование НАТО сократить ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у России есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО.

По его словам, государствам Североатлантического альянса известно об этом. Они, как указал глава государства, все время «склоняют» РФ к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружия.

«Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию только при чрезвычайных условиях и только в оборонительных целях.

21 февраля Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях.

По его словам, в Москве, перед тем как вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках ДСНВ, должны четко понимать, на что претендуют другие ядерные державы — Франция и Великобритания, входящие в НАТО, и как будут учитываться их стратегические арсеналы.