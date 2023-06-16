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В МИД указали на политическую подоплеку возвращения США в ЮНЕСКО

В МИД РФ заявили, что США не скрывают цели своего возвращения в ЮНЕСКО

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Россия готова приветствовать возвращение США в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), но призывает Вашингтон полностью погасить свой долг в размере $612 млн перед организацией, заявили в российском МИДе. Как сообщается на сайте ведомства, Москва выступает против нарушения устава ЮНЕСКО и других норм.

«Американцы не скрывают политической подоплеки своего решения. Госдепартамент, в частности, указывает, что его целью является «противодействие влиянию Китая в ЮНЕСКО и продвижение других национальных интересов США», — отметили в МИД России.

В ведомстве также добавили, что в Москве исходят из неконфронтационной природы ЮНЕСКО. В МИД России подчеркнули, что организация призвана содействовать укреплению мира и безопасности.

Ранее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявил, что положительно оценивает желание США возобновить членство в организации.

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