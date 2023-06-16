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Орбан: в Европе может измениться отношение к конфликту на Украине

Орбан допустил, что в Европе может измениться отношение к конфликту на Украине

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Orban Viktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США намерены при помощи Украины победить Россию, но при этом в Европе никто пока не собирается противоречить Вашингтону, однако скоро это может измениться. Об этом сообщает газета Libero.

«В Европе, не считая нас, никто не дышит, потому что никто не хочет противоречить Вашингтону. Но молчаливое большинство думает как я, и я убежден, что атмосфера изменится через несколько месяцев. Вижу первые сигналы», — сказал Орбан.

При этом венгерский политик не назвал страны, которые солидарны с его позицией.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши заявил, что глава правительства Виктор Орбан провел заседание Совета обороны в связи с эскалацией военных действий на Украине. По словам Хаваши, заседание Совета обороны состоялось 8 июня на рассвете. В ходе встречи Орбан отметил усиление боевых действий притом, что, по его мнению, сторонам конфликта «следовало бы прекратить огонь и приступить к мирным переговорам».

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