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Путин прокомментировал отъезд россиян в другие страны

Президент Путин: половина уехавших из России граждан уже вернулась

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию и этот процесс продолжается.

«50%, по нашим скромным подсчетам, от тех, кто выехал, уже вернулись», — сказал глава государства.

Он сообщил, что данный процесс продолжается, при этом, по его словам, российские власти не будут этому препятствовать.

Путин также заявил, что этот процесс скорее позитивный, так как является элементом дополнительной связи России с теми странами, куда уехали россияне.

По его словам, много россиян сейчас живут и работают в ОАЭ и ближайших странах-соседях РФ. При этом есть большая разница между тем, чтобы жить в родной стране, и отрыве от нее.

Ранее Путин заявил, что Москва не отступила от своих принципов экономического развития перед лицом беспрецедентных вызовов.

Путин выступал в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию выступления.

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