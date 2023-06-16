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Путин напомнил о ядерных ударах США по Хиросиме и Нагасаки

Путин заявил, что США создали прецедент за счет применения ядерного оружия против Японии

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Павел Бедняков/РИА Новости

США — единственное государство, которое применило атомное оружие против неядерной державы — Японии, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. По его словам, этим шагом американская сторона создала определенный прецедент.

«[США] дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки <…> Они посчитали, что они вправе это сделать. Такой прецедент создан Соединенными Штатами», — отметил Путин в ходе своего выступления на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В рамках своей речи он отметил, что российская сторона может теоретически применить ядерные вооружения лишь в случае угрозы существованию государства. Путин подчеркнул, что в условиях специальной военной операции на Украине подобной необходимости нет.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о доставке первых ядерных зарядов в Белоруссию. По его словам, работа по размещению тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии будет завершена до конца года.

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