Путин обозначил сроки размещения ядерного оружия в Белоруссии

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что первые ядерные заряды России доставлены в Белоруссию.

Он отметил, что работа по размещению тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии будет завершена до конца года.

«Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью», — подчеркнул Путин.

Ранее на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начнет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, когда завершится подготовка соответствующих сооружений.

По словам Лукашенко, согласование с Россией применения ядерного оружия не является для него проблемой, поскольку он может сделать это по одному звонку. В том же интервью политик сказал о том, что красной линией для него станет полномасштабная агрессия против его страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны Североатлантического альянса на заседании группы ядерного планирования в Брюсселе обсудят размещение ядерного оружия Российской Федерации в Белоруссии.