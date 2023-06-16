Путин почтил память Берлускони минутой молчания на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) попросил почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

«Совсем недавно из жизни ушел Сильвио Берлускони. Это был очень светлый человек, деятельный...» — сказал Путин.

Он попросил аудиторию почтить его память минутой молчания.

«Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания», — заявил глава государства.

Ранее Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Берлускони. Российский лидер добавил, что для него лично Берлускони «был дорогим человеком, настоящим другом», мудростью которого он восхищался.

Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза.Четырежды возглавлявший правительство Италии политик скончался 12 июня в больнице, куда он был госпитализирован 9 июня. Он ушел из жизни на 87-м году жизни.

Церемония прощания с Берлускони состоялась 14 июня в Милане, затем тело было кремировано. С понедельника флаги на всех государственных учреждениях Италии и Евросоюза приспущены. 14 июня в Италии объявили национальным днем траура. По разным оценкам, в самом соборе на церемонии прощания находится до 2 тыс. человек, на площади – 20 тыс.