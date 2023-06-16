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Делегации президента ЮАР не дают выйти из самолета в аэропорту Варшавы

News24: направляющуюся на Украину делегацию президента ЮАР заблокировали в самолете в Варшаве

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Jerome Delay/AP

Представители делегации президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы до сих пор не могут покинуть воздушное судно африканского лидера, хотя прилетели в Варшаву еще вчера, 15 июня, передает News24. По информации портала, речь идет о самолете, в котором находятся сотрудники прессы и представители службы безопасности главы ЮАР.

«Польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности Южной Африки, которые были доставлены сюда для обеспечения безопасности президента Сирила Рамафосы во время его визита на Украину и Россию, сойти с самолета, нарушив оперативные планы полиции и Национальных сил обороны ЮАР», — говорится в сообщении.

Как отмечает News24, глава службы безопасности президента ЮАР Уолли Руд уже обрушился с критикой на руководство Польши, в частности, обвинив Варшаву в «расизме» и назвав текущую ситуацию «саботажем». По его словам, польские пограничники требуют от африканцев не только различные разрешения и документы, но и подвергли сотрудниц ведомства полному досмотру с обязательным раздеванием.

При этом представители Польши заявления Руда отвергают, настаивая на том, что служба безопасности Рамафосы сама захотела остаться в самолете. В польской погранслужбе подчеркивают, что они могут выйти, но без оружия, так как не имеют соответствующих разрешений.

Ранее сообщалось, что МИД Польши прокомментировал инцидент с задержанием охраны президента ЮАР.

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