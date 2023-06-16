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В НАТО рассказали, собирается ли альянс приглашать Украину в блок на саммите в июле

Столтенберг: лидеры не будут обсуждать приглашение Украины в НАТО на саммите в июле

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Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе в июле не собираются приглашать Украину в блок, передает РИА Новости.

«Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», — сказал он.

Генсек также выразил уверенность, что во время саммита НАТО найдет способ приблизить Украину к альянсу.

Ранее Столтенберг после визита в Киев говорил, что все союзники по НАТО солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.

Он также подчеркнул, что будущее Украины — в семье альянса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО.

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

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