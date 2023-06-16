Венгрия выступила против ускоренного рассмотрения заявки Украины в ЕС

Власти Венгрии выступают за равные условия для всех государств, которые желают стать частью Евросоюза, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. По его словам, это касается и Украины.

«Ко всем кандидатам должны предъявляться одинаковые требования <…> чтобы не было никаких так называемых ускоренных процедур», — пояснил Сийярто.

Он также добавил, что украинской стороне необходимо сделать еще немало шагов для продвижения по пути евроинтеграции, в особенности по треку защиты нацменьшинств. Сийярто подчеркнул, что для присоединения к ЕС каждый кандидат обязан показать реальную эффективность и соответствовать всем требованиям.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в декабре саммит Европейского союза обсудит начало переговоров о членстве Молдавии и Украины. По его словам, это станет возможным после появления отчета Еврокомиссии о текущей продвижении двух стран на европейском пути.