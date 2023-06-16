Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венгрия выступила против ускоренного рассмотрения заявки Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Киев не должен вступить в ЕС по ускоренной процедуре

close
100%
Global Look Press

Власти Венгрии выступают за равные условия для всех государств, которые желают стать частью Евросоюза, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. По его словам, это касается и Украины.

«Ко всем кандидатам должны предъявляться одинаковые требования <…> чтобы не было никаких так называемых ускоренных процедур», — пояснил Сийярто.

Он также добавил, что украинской стороне необходимо сделать еще немало шагов для продвижения по пути евроинтеграции, в особенности по треку защиты нацменьшинств. Сийярто подчеркнул, что для присоединения к ЕС каждый кандидат обязан показать реальную эффективность и соответствовать всем требованиям.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в декабре саммит Европейского союза обсудит начало переговоров о членстве Молдавии и Украины. По его словам, это станет возможным после появления отчета Еврокомиссии о текущей продвижении двух стран на европейском пути.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях