В Совфеде усомнились в продолжении политической карьеры Бориса Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, уже не оправится от нанесенного ему удара на фоне обвинений политика в намеренном обмане депутатов нижней палаты парламента, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на массированную волну критики экс-главы британского кабмина в местных СМИ.

«Образ милого клоуна и хитроватого увальня, который он долго вытачивал, более ему [Борису Джонсону] не удается. Британская пресса развернула против своего прежнего любимца. Где-то наверху, в малодоступных кабинетах было решено принести его в жертву ради сохранности всей системы», — написал Пушков.

Он также добавил, что критика в адрес Джонсона из-за предполагаемой лжи парламенту появилась почти в каждой британской газете. Пушков подчеркнул, что в подобных условиях возможным планам экс-премьера о карьере в Североатлантическом альянсе уже не сбыться.

«А ведь он [Джонсон] метил в генсеки НАТО. Но, как видим, не прошел тайного отбора», — заключил сенатор.

Ранее СМИ сообщили, что после ухода из парламента Великобритании Джонсон станет новым колумнистом газеты Daily Mail.