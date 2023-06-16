Саакашвили призвал к объединению все «антироссийские силы» Европы

В Грузии наблюдается попытка «обрусения», с которой якобы необходимо бороться, заявил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, находящийся в заключении на родине с осени 2021 года, передает «Грузия.Online». По его словам, последней каплей для него стало заседание верховного совета Аджарии, которое превратилось в «парад предателей».

«Предательство Грузии и попытка обрусения уже проникли на все уровни. Несмотря на состояние здоровья, я намерен очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно с моей деятельностью на Украине», — отметил Саакашвили.

Он также добавил, что собирается присутствовать на всех судах, которых только может. Саакашвили подчеркнул, что призывает к объединению «все национальные, антироссийские силы Европы», и в первую очередь основанную им партию «Единое национальное движение».

Ранее глава минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернут в тюрьму из клиники «Вивамед», где он находится по состоянию здоровья, как только будут соответствующие медицинские условия.