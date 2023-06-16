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Названа дата встречи папы Римского с президентами Кубы и Бразилии

Папа Римский Франциск планирует встретиться с лидерами Бразилии и Кубы в конце июня

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск выписался из римской больницы после операции на желудке и вернулся в Ватикан, пишет Il fatto quotidiano. По информации издания, понтифик находится в хорошей форме и собирается принять ряд иностранных лидеров ближе к концу июня.

«Я еще жив», — заявил Франциск журналистам, встречающим его у выхода из медицинского учреждения в Риме.

Как отмечает газета, 20 июня папа Римский должен встретиться с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, а уже 21 июня провести переговоры с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой. Предполагаемые темы беседы сторон пока неизвестны, но Франциск, как и главы Кубы и Бразилии, не раз выступал в пользу скорейшего мирного завершения конфликта на Украине.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что Ватикан проводит «мирную миссию» для содействия украинскому урегулированию.

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