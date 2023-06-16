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Лавров ответил на вопрос о шансах продления зерновой сделки

Глава МИД России Лавров о зерновой сделке: как можно продлевать то, что не работает

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МИД РФ/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности продления зерновой сделки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), заявил, что «как можно продлевать то, что не работает», передает ТАСС.

При этом дипломат отметил, что Российская Федерация в обязательном порядке продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от препон западных стран маршрутам.

«Будем продолжать это делать. Нет никаких сомнений», — подчеркнул глава российского МИД.

Также министр указал, что взрыв аммиакопровода ТольяттиОдесса доказывает, что есть желающие разрушить зерновую сделку.

«Факт взрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса показывает, что есть желающие этот пакет разрушить и разрушить все, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам, и сохранить только ту коммерцию, которая наблюдается в украинской части этой сделки», — пояснил он.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия может выйти из зерновой сделки. По его словам, это может произойти из-за того, что западные страны «обманули Российскую Федерацию», не выполнив ее требования в рамках сделки. Глава российского государства подчеркивал, что «было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН».

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