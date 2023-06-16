В Польше хотят подготовить отчет о репарациях от РФ за потери во время Второй мировой

Польша во время текущих полномочий сейма хочет представить отчет о репарациях, которые она намерена потребовать от России за потери во время Второй мировой войны. Об этом заявил замглавы МИД, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, передает РИА Новости.

Полномочия действующего сейма заканчиваются осенью.

«Мы постоянно изучаем область военных потерь, понесенных Польшей со стороны Советского союза во время Второй мировой войны. Во время текущих полномочий сейма мы хотим обнародовать эту тему и подготовить публикацию», — сказал Мулярчик.

По его словам, эту публикация станет «важным голосом» в дискуссии как в самой Польше, так и за рубежом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что добиваться военных репараций от Германии будут «поколения польских политиков».