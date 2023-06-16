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В миссии ЮАР заявили, что не слышали взрывов в Киеве

Представитель ЮАР сообщил, что миссия страны не слышала взрывов в Киеве и продолжает визит

Представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Винсент Магвенья заявил, что члены миссии африканской страны не слышали ни взрывов, ни сирен в Киеве во время воздушной тревоги в столице Украины. Об этом Магвенья сообщил в Twitter, передает РИА Новости.

«Как ни странно, мы не слышали сирен или взрывов. Мы не слышали никаких взрывов. Вместо этого мы видели, как люди неспешно ходили. Все выглядит нормально из того, что мы видели», — написал представитель президента.

Он отметил, что программа визита миссии ЮАР продолжается.

«Африканская мирная миссия проходит по плану», — указал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу во время визита делегации с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

При этом Винсент Магвенья заявлял, что поездка африканского лидера на Украину проходит нормально, как и планировалось.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где планировал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план.

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