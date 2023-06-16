В ЕС назвали условие поддержки африканского плана по Украине

В Евросоюзе заявили, что Брюссель не поддержит африканский план по урегулированию на Украине, если он будет предполагать заморозку конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. Вместе с ним на Украину прибыли лидеры Египта, Республики Конго, Сенегала, Замбии, Уганды и Коморских островов. Стороны намерены провести переговоры с Зеленским, а затем встретиться с президентом России в Москве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.