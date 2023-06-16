Президент США Джо Байден высказал недовольство журналисту за его вопрос о украинском досье ФБР, сообщает Общественная служба новостей.

В ответ на вопрос журналиста о его присутствии в украинских файлах ФБР как «большого человека», Байден заявил, что это «тупой вопрос». Инцидент произошел после мероприятия в Белом доме.

Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали о том, что один из топ-менеджеров украинской компании «Бурисма» называл Байдена «большим человеком».

В этих сообщениях утверждалось, что менеджер заплатил взятку в размере 5 миллионов долларов тогдашнему вице-президенту Байдену и записал их телефонные разговоры в качестве страховки.