Глава ВТБ предложил передать «Яндекс» во внешнее управление

Глава ВТБ Андрей Костин назвал нецелесообразным покупку акций «Яндекса» по предложенной цене в интервью для «Интерфакс» в кулуарах ПМЭФ и подчеркнул, что акции «Яндекса» не нужно выкупать по рыночной стоимости.

По словам Костина, российские активы головной компании «Яндекса» Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, могут быть переданы во внешнее управление по примеру Фортума.

«У нас есть указ президента за 50% (имеется в виду требование о дисконте при выходе иностранных инвесторов из российских активов. — «Газета.Ru»), а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все», — возмутился Костин.

Ранее Костин заявил, что финансовая организация может выйти из переговоров по участию в консорциуме по покупке доли в «Яндексе». По словам Костина, ВТБ сделал предложение на одном уровне цен и сейчас находится в ждущем режиме, не ведя активных переговоров.

Глава банка сказал, что у «Яндекса» хорошие перспективы, но у компании есть свои особенности. Также он напомнил о риске санкций.