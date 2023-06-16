В офисе президента ЮАР рассказали о ходе его визита в Киев на фоне взрывов

Представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что поездка африканского лидера на Украину проходит нормально. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой африканского лидера в Twitter на фоне сообщений о взрывах в Киеве.

По словам Магвеньи, имели место заминки с рейсом, на котором прибыли команды службы безопасности и представители африканских СМИ, однако «остальная часть миссии проходит довольно хорошо, как и планировалось».

«Президент недавно благополучно прибыл в Киев вместе с другими главами государств и правительств», — заявил Магвенья и подчеркнул, что угроз безопасности Рамафосы не было.

Ранее издание «Страна» сообщило что в Киеве и Киевской области на Украине слышны взрывы. Издание уточнило, что в украинской столице и в области работала система противовоздушной обороны (ПВО).

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. В ходе визита политик посетил Бучу, где, по данным властей Украины, якобы произошли массовые убийства мирных жителей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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