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СМИ: Борис Джонсон будет вести еженедельную колонку в газете Daily Mail

Politico: экс-премьер Британии Борис Джонсон станет новым колумнистом газеты Daily Mail

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет новым колумнистом британской газеты Daily Mail. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ранее 16 июня Daily Mail на первой полосе сообщила, что с завтрашнего дня в газете начнет работать новый колумнист.

«Три разных источника подтвердили, что новый эрудированный обозреватель, появившийся на первой полосе today's Mail, — это, конечно же ... Борис Джонсон», — пишет Politico.

По словам одного из источников, Джонсону пообещали «шестизначную сумму» за то, что он будет вести еженедельную колонку.

Издание подчеркивает, что это дает экс-премьеру отличную платформу, с которой он может критиковать нынешнего премьер-министра королевства Риши Сунака.

Ранее сообщалось, что Джонсона обвинили в намеренном обмане депутатов из-за скандала с вечеринками.

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