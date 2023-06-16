Начались переговоры Путина и президента ОАЭ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заидом Аль Нахайян проводят встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), передает РИА Новости.

Отмечается, что переговоры проходят один на один.

Путин на переговорах с президентом ОАЭ заявил, что отношения между Российской Федерацией и Эмиратами развиваются успешно, что идет на пользу двум государствам. Глава российского государства отметил, что Москва использует эту встречу, чтобы обсудить ситуацию в регионе.

Кроме того, Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых российских граждан на Украине.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума состоятся переговоры президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимира Путина и Мухаммед Аль Нахайяна. В Кремле подчеркнули, что ОАЭ принимают участие в ПМЭФ в качестве основного гостя.

17 июня в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента России с делегацией африканских стран.