Медведев рассказал, что означает исключение вступления Украины в НАТО во время конфликта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина при действующей власти не вступит в НАТО, и нынешний конфликт будет для нее перманентным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее генсек НАТО Столтенберг исключил присоединение Украины к блоку во время боевых действий, пишет Медведев.

По его словам, в практическом плане это означает, что России не нужна Украина в НАТО, «пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде».

«Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным», — написал зампред Совбеза и выразил мнение, что новое руководство Украины после этого не станет проситься в НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что на предстоящей встрече членов альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, руководство НАТО пошлет «четкий сигнал о нашей поддержке и солидарности с Украиной», а также заверил, что в альянсе связывают будущее Украины с членством в нем.