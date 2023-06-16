В Кремле объяснили отключение мобильного интернета на ПМЭФ

Усиленные меры безопасности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются в связи с тем, что Украина «действует нагло» и продолжает пытаться «нанести урон». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил Песков, меры безопасности, в том числе цифровой, принимаются достаточно усиленные и беспрецедентные.

«Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в связи с этими мерами возможны перебои с интернетом на форуме. Он посоветовал использовать Wi-Fi.

Ранее организатор форума Росконгресс сообщал, что 16 июня на площадке проведения ПМЭФ временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств. Там объяснили это «проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи».

Ранее Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ, которое состоится 16 июня, может дать оценку российской экономике и очертить основные перспективы.