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Россия построит консульскую секцию в Иерусалиме

Посольство в Израиле: Россия подписала мировое соглашение по земельному участку в Иерусалиме

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Shutterstock

Посольство России в Израиле сообщило о подписании мирового соглашения по приобретенному российской дипмиссией в 1885 году земельному участку в Иерусалиме. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Соглашение об утверждении границ участка было подписано российской стороной и муниципалитетом города Иерусалима. Процесс по подготовке соглашения растянулся на несколько лет. В подтверждение своей позиции посольством были предоставлены исторические архивные документы о покупке участка №50 на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Западном Иерусалиме.

«Исходим из того, что упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела Посольства России в Израиле», — сообщили в посольстве.

Подписание соглашения и протокола к нему позволило «поставить точку в многолетнем процессе и стало взаимоприемлемым решением», отметили российские дипломаты.

Отмечается, что такой шаг поможет укрепить дружественные многоплановые отношения между Россией и Израилем.

В 1980 году Израиль объявил Иерусалим своей единой столицей. Через некоторое время Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В связи с этим до выполнения положений резолюции все члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима.

Весной 2017 года МИД России выпустил заявление, в котором Западный Иерусалим именуется столицей Израиля.

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