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Песков рассказал, кто готовит выступление Путина на ПМЭФ

Песков: речь Путина на ПМЭФ готовит Орешкин, но окончательный вариант знает лишь президент

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выступления главы российского государства Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) обычно готовит помощник президента Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Обычно выступление президента на форумах готовит профильный помощник президента. В данном случае это помощник президента Орешкин», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что экспертное подразделение администрации главы государства тоже вносит свою лепту в работу над выступлением.

«Но главный вклад в этот доклад — президента», — резюмировал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ может дать оценку российской экономике и очертить основные перспективы. Представитель Кремля отмечал, что президент России готовит «объемную речь».

Также на сайте Кремля сообщалось, что 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума состоятся переговоры президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимира Путина и Мухаммед Аль Нахайяна. В Кремле подчеркнули, что ОАЭ принимают участие в ПМЭФ в качестве основного гостя.

17 июня в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента России с делегацией африканских стран.

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