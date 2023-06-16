Песков заявил об открытости Путина к любым контактам по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин открыт для любых контактов для обсуждения вариантов решения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что глава российского государства поддерживает любые идеи, которые могут вести к урегулированию ситуации на Украине.

«Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», — добавил Песков.

16 июня пресс-секретарь президента России заявлял, что встреча российского лидера с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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