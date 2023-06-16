Президент ЮАР прибыл в Киев

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что на вокзале его встретили украинский спецпредставитель по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субх, а также посол ЮАР на Украине Андре Гроневальд.

16 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что встреча российского лидера Владимира Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.

До этого российский лидер и президент Южно-Африканской Республики обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине.