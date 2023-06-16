Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент ЮАР прибыл в Киев

Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Киев для обсуждения с Зеленским африканского мирного плана

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что на вокзале его встретили украинский спецпредставитель по делам Африки и Ближнего Востока Максим Субх, а также посол ЮАР на Украине Андре Гроневальд.

16 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что встреча российского лидера Владимира Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.

До этого российский лидер и президент Южно-Африканской Республики обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях