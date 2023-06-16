В Кремле назвали дату и место встречи Путина с африканской делегацией по Украине

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент интервью.

16 июня делегация лидеров ряда африканских стран встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи она отправится поездом из Киева до Польши, откуда двумя спецрейсами направится в Санкт-Петербург на встречу с российским президентом.

Песков также рассказал, что у Путина 16 июня на полях ПМЭФ запланирован международный контакт, потом он должен выступить на форуме.

«Будем ждать оценок экономического положения, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня», — сказал он.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.