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В России усомнились в проведении иностранцами расследования по «Северным потокам»

Зампостпреда Полянский усомнился в проведении расследования ФРГ, Данией и Швецией по СП

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Россия сомневается, что Германия, Дания и Швеция ведут свои расследования по теракту на газопроводах системы «Северный поток» (СП). Об этом заявил первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что страны не торопятся со своими национальными расследованиями.

«Если они вообще ведутся <...> у нас начали возникать сомнения на этот счет», — написал Полянский в Telegram-канале.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должно быть прозрачным.

В апреле в посольстве России в США заявили, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы правда о диверсии на «Северных потоках» стала известна.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Германия, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Россией.

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