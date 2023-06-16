Зеленский заявил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телекомпании NBC, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения на пост главы государства.

Трамп на митингах неоднократно заявлял, что после победы на выборах 2024 года ему понадобится 24 часа, чтобы переговорить с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, и остановить конфликт.

«Я думаю, он не мог сделать этого. Я думаю, что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с Путиным», — сказал украинский президент.

Также Зеленский задался вопросом, почему Трамп, будучи президентом, ничего не сделал, чтобы остановить боевые действия в Донбассе, которые шли с 2014 года.

Несколько дней назад глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа в 2020 году предотвратила бы кризис на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск во время выборов президента Соединенных Штатов Америки намерен болеть за Трампа после обещания остановить НАТО.