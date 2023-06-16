Врио главы ДНР назвал нецелесообразными переговоры с Украиной

Переговоры с Украиной нецелесообразны, потому что страна потеряла свою субъектность. Об этом в интервью газете «Известия» заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Они [переговоры] нецелесообразны ввиду недееспособности Украины <…> Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне», — сказал он.

Кроме того, по словам Пушилина, выступавшие гарантами Минских соглашений страны потеряли доверие, которое им было оказано.

Врио главы ДНР полагает, что Запад мог предотвратить конфликт, но только затянул время ради подготовки его более активной фазы.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что руководство Украины отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду западным странам.

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Украина «выбросила» все договоренности 2022 года после отхода российских военных от Киева.