Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врио главы ДНР назвал нецелесообразными переговоры с Украиной

Врио главы ДНР Пушилин: переговоры с Украиной нецелесообразны из-за потери субъектности страны

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Переговоры с Украиной нецелесообразны, потому что страна потеряла свою субъектность. Об этом в интервью газете «Известия» заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Они [переговоры] нецелесообразны ввиду недееспособности Украины <…> Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне», — сказал он.

Кроме того, по словам Пушилина, выступавшие гарантами Минских соглашений страны потеряли доверие, которое им было оказано.

Врио главы ДНР полагает, что Запад мог предотвратить конфликт, но только затянул время ради подготовки его более активной фазы.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что руководство Украины отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду западным странам.

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Украина «выбросила» все договоренности 2022 года после отхода российских военных от Киева.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях