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В Госдепе заявили о готовности конструктивно работать Россией по ДСНВ

ТАСС: в Госдепартаменте заявили, что готовы проводить консультации с Москвой по ДСНВ

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J. Scott Applewhite/AP

Соединенные Штаты Америки готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил ТАСС представитель Госдепартамента США.

Собеседник информагентства отметил, что Вашингтон неоднократно подчеркивал готовность к конструктивной работе с Москвой над выполнением договора в полном объеме.

По словам представителя Госдепа, это взаимодействие включает в себя и консультации.

В начале июня заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение России о приостановке ДСНВ незыблемо и не зависит от любых контрмер США.

ДСНВ был подписан Россией и США 2010 году и истекает в 2026-м. При этом в феврале 2023 года Москва приостановила свое участие в этом соглашении.

По словам президента России Владимира Путина, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках ДСНВ, Москва должна для себя понять, как будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО.

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