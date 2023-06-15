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Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Помощник президента Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

Российский лидер Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению своего коллеги — турецкого президента Реджепа Таийпа Эрдогана. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались», — сказал Ушаков.

Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента в Турции 28 мая. Через некоторое время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган намерены встретиться «в обозримой перспективе».

Намерение было подтверждено в ходе телефонного разговора, где Путин поздравил Эрдогана с переизбранием. Президент РФ также оценил личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

Где и когда может пройти встреча, еще предстоит согласовать, уточнили в Кремле.

Позднее Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Каховской ГЭС.

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