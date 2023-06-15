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ООН заявила, что суда около 70 раз отклонялись от коридора зерновой сделки

ООН: суда около 70 раз отклонялись от коридора зерновой сделки

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Кирилл Брага/РИА Новости

В офисе заявили, что совместный координационный центр зафиксировал около 70 случаев, когда суда, перевозящие зерно в рамках зерновой сделки, отклонялись от коридора в Черном море, передает РИА Новости.

Отмечается, что СКЦ зафиксировал около 70 случаев, когда суда отклонялись от координат коридора, часто на относительно небольшие расстояния.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) заявил, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может. Текст выступления опубликован на сайте ведомства.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.

Накануне Путин заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки.

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